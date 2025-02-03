Полыхающий после взрыва многоквартирный жилой дом на российском курорте сняли на видео

Shot: Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Туапсе

В курортном городе Туапсе Краснодарского края один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Горького. Видео с места происшествия опубликовал Shot в Telegram.

На снятых очевидцами кадрах видно полыхающее двухэтажное здание, окутанное плотным дымом. Также запечатлены сотрудники экстренных служб.

По информации издания, пострадавший получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются врачи. В доме разрушена часть стены. Эвакуированы 16 человек, в том числе двое детей. Пожарные продолжают тушение.

Ранее взрыв произошел в одном из жилых комплексов подмосковной Балашихи. Как выяснилась, местная жительница решила приготовить лепешки на открытом огне, однако используемый ей туристический баллон лопнул, а взрывная волна выбила окно и дверь. Пострадавшая получила ожоги.