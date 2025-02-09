Беспилотники атаковали российский город

Mash: БПЛА ВСУ атаковали Железногорск Курской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Железногорск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам жителей российского города, беспилотники низко летят в Дмитровском районе. Также сообщается о звуках взрывов и вспышках над домами.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что в Железногорске прозвучали как минимум шесть взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Официальной информации в данный момент нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами. В частности, 18 дронов Вооруженных сил Украины были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, 5 — над Белгородской областью, и 2 — над Краснодарским краем.