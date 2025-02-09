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03:37, 9 февраля 2025Россия

Беспилотники атаковали российский город

Mash: БПЛА ВСУ атаковали Железногорск Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Железногорск Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам жителей российского города, беспилотники низко летят в Дмитровском районе. Также сообщается о звуках взрывов и вспышках над домами.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что в Железногорске прозвучали как минимум шесть взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Официальной информации в данный момент нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 8 февраля сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами. В частности, 18 дронов Вооруженных сил Украины были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, 5 — над Белгородской областью, и 2 — над Краснодарским краем.

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