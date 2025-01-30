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12:35, 30 января 2025Россия

ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

ВСУ атаковали станцию нефтепровода под Брянском американскими ракетами HIMARS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели несколько попыток атак на российские регионы, включая Брянскую область. Целью являлся крупнейший в мире российский нефтепровод.

Согласно данным источника Mash, удар был нанесен в ночь на 30 января с использованием реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Однако атака не привела к разрушениям или жертвам. Она была совершена в направлении объектов инфраструктуры нефтепровода в населенном пункте Мозырь. Через этот узел совершается транзит топлива из Казахстана в Германию.

Полыхающий на месте ЧП пожар сняли на видео

Однако на месте ЧП было замечено возгорание. Так, в сети появились кадры из поселка Мамай в Брянской области, где произошел мощный пожар после уничтожения беспилотников ВСУ. Telegram-канал Mash опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен огонь в черте населенного пункта. По информации местных жителей, они слышали громкий взрыв в районе распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Тем временем в Министерстве обороны России пока не комментировали информацию о цели атаки ВСУ.

В ночь на 30 января украинская армия предприняла попытки совершить атаки на два российских региона, говорилось в сообщении Минобороны. Согласно официальным данным, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов: из них три — в Белгородской области и два — в Брянской. Еще одну ракету ВСУ выпустили по Курской области. Она была сбита системой ПВО в небе над регионами, как уточняет Shot, недалеко от Кореневского района.

Помимо этого, накануне вечером 29 января в Крыму были сбиты еще два беспилотника. По информации российского оборонного ведомства, атака произошла около 20:45 по московскому времени.

ВСУ уже пытались атаковать нефтепровод «Дружба»

Стоит отметить, что ранее, 30 декабря 2024 года, ВСУ пытались нанести удар по нефтепроводу «Дружба» в районе города Новозыбков Брянской области. Тогда украинские военные использовали для поражения объекта ракету-дрон собственного производства «Пекло», но она не достигла цели. Объект остался невредим, хотя техническое здание получило частичные повреждения. Среди мирного населения пострадавших не было.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нефтепровод «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных трубопроводов, построенная в 1960-е годы. Об­щая про­тя­жен­ность ма­ги­ст­раль­ной час­ти неф­те­про­во­да (учитывая первую и вторую нитки газопровода) составляет 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысячи километров пролегает на тер­ри­то­рии РСФСР). Также часть трубопровода, берущего свое начало в Самарской области и проходящего через Брянск, идет через Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и территорию Германии.

При этом отдельный участок «Дружбы» пересекает территорию Украины. В 2024 году Киев заявил об отказе продлевать контракт на транзит российского газа, срок которого истекал 31 декабря прошлого года. Это вызвало беспокойство у некоторых европейских политиков. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это стало первой личной встречей политиков с 2016 года.

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