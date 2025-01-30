ВСУ атаковали станцию нефтепровода под Брянском американскими ракетами HIMARS

В ночь на четверг, 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели несколько попыток атак на российские регионы, включая Брянскую область. Целью являлся крупнейший в мире российский нефтепровод.

Согласно данным источника Mash, удар был нанесен в ночь на 30 января с использованием реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Однако атака не привела к разрушениям или жертвам. Она была совершена в направлении объектов инфраструктуры нефтепровода в населенном пункте Мозырь. Через этот узел совершается транзит топлива из Казахстана в Германию.

Полыхающий на месте ЧП пожар сняли на видео

Однако на месте ЧП было замечено возгорание. Так, в сети появились кадры из поселка Мамай в Брянской области, где произошел мощный пожар после уничтожения беспилотников ВСУ. Telegram-канал Mash опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен огонь в черте населенного пункта. По информации местных жителей, они слышали громкий взрыв в районе распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Тем временем в Министерстве обороны России пока не комментировали информацию о цели атаки ВСУ.

В ночь на 30 января украинская армия предприняла попытки совершить атаки на два российских региона, говорилось в сообщении Минобороны. Согласно официальным данным, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов: из них три — в Белгородской области и два — в Брянской. Еще одну ракету ВСУ выпустили по Курской области. Она была сбита системой ПВО в небе над регионами, как уточняет Shot, недалеко от Кореневского района.

Помимо этого, накануне вечером 29 января в Крыму были сбиты еще два беспилотника. По информации российского оборонного ведомства, атака произошла около 20:45 по московскому времени.

ВСУ уже пытались атаковать нефтепровод «Дружба»

Стоит отметить, что ранее, 30 декабря 2024 года, ВСУ пытались нанести удар по нефтепроводу «Дружба» в районе города Новозыбков Брянской области. Тогда украинские военные использовали для поражения объекта ракету-дрон собственного производства «Пекло», но она не достигла цели. Объект остался невредим, хотя техническое здание получило частичные повреждения. Среди мирного населения пострадавших не было.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нефтепровод «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных трубопроводов, построенная в 1960-е годы. Об­щая про­тя­жен­ность ма­ги­ст­раль­ной час­ти неф­те­про­во­да (учитывая первую и вторую нитки газопровода) составляет 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысячи километров пролегает на тер­ри­то­рии РСФСР). Также часть трубопровода, берущего свое начало в Самарской области и проходящего через Брянск, идет через Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и территорию Германии.

При этом отдельный участок «Дружбы» пересекает территорию Украины. В 2024 году Киев заявил об отказе продлевать контракт на транзит российского газа, срок которого истекал 31 декабря прошлого года. Это вызвало беспокойство у некоторых европейских политиков. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это стало первой личной встречей политиков с 2016 года.