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07:28, 30 января 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской и два над Брянской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В ночь на четверг, 30 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. Подробности о ночных атаках приводит Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников. Три дрона перехватили над Белгородской областью, еще два — над Брянской.

Вечером в среду, 29 января, над Крымом сбили два беспилотника. Попытку атаки противник предпринял в районе 20.45 по московскому времени, уточняли в Минобороны.

Ночью 29 января ВСУ предприняли вторую крупнейшую с начала года атаку беспилотников на Россию. Над девятью регионами страны перехватили 104 беспилотника. Первая же массированная атака ВСУ на Россию в 2025 году произошла в ночь на 24 января.

ЖЗЛ
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