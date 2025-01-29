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07:29, 29 января 2025Россия

Украина выпустила по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 104 беспилотника над девятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на среду, 29 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 104 беспилотника. Под удар ВСУ попали девять российских регионов. Больше всего летательных аппаратов — 47 — сбили в Курской области.

Кроме того, еще 27 летательных аппаратов перехватили над Брянской областью, 11 — над Смоленской, 7 — над Тверской, 4 — над Белгородской и по 3 —над Нижегородской и Калужской областями. По одному дрону также перехватили над Ленинградской и Ростовской областями.

Днем ранее, 28 января, ВСУ выпустили по России пять беспилотников. Они пытались атаковать три региона России — Белгородскую и Брянскую области, а также Крым. Летательные аппараты там сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

ЖЗЛ
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