Украина выпустила ракету по российскому региону

Украинскую ракету сбили над Курской областью в ночь на 30 января

В ночь на четверг, 30 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области ракету. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарим наших защитников», — говорится в сообщении. Других данных о произошедшем там не приводится.

Минобороны ранее сообщало, что в ночь на 30 января ВСУ пытались ударить по двум регионам России. Силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской и два над Брянской областями. О попытке атаки на Курскую область в сводке не сообщалось.

Вечером 29 января ВСУ пытались атаковать Крым. Над полуостровом сбили два беспилотника, попытку атаки предприняли в районе 20.45 по московскому времени.