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07:29, 30 января 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Брянской области

В сети появились кадры из атакованного ВСУ поселка Мамай в Брянской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из поселка Мамай в Брянской области, который был атакован со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который полыхает в черте населенного пункта. Каких-либо звуков взрывов на видеозаписи нет.

Местные жители, по информации издания, рассказали, что слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба». С помощью чего противник предпринял попытку атаки — не сообщается.

В ночь на четверг, 30 января, ВСУ выпустили по Брянской области два беспилотника, сообщили в Минобороны. Всего над Россией перехватили пять беспилотников.

До этого ВСУ пытались ударить по нефтепроводу «Дружба» 30 декабря 2024 года. Армия Украины тогда атаковала нефтепровод ракетой-дроном «Пекло». В итоге цель так и не была поражена, она не пострадала. Никто не постарадал.

ЖЗЛ
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