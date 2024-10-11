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18:39, 11 октября 2024Наука и техника

Опасность украинских дронов PD-2 объяснили

Эксперт Дандыкин: украинские дроны PD-2 способны обходить системы ПВО

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские дроны PD-2 способны обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Опасность беспилотников объяснил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Опасность в том, что они дальнего действия и, скорее всего, начинены электроникой, способной обходить системы ПВО или противодействовать системам РЭБ. Думаю, есть возможность изучить, что за зверь такой PD-2, и сшибать не на подходе к цели, а гораздо раньше», — сказал он.

Эксперт предположил, что Вооруженным силам России потребуется немного времени, чтобы приспособиться к поражению таких аппаратов. По его словам, PD-2 способны нести до 19 килограммов взрывчатки.

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Базовую версию дрона PD-2 разработали в 2020 году на основе модели PD-1. Аппарат самолетного типа получил карбоновый винт и V-образное хвостовое оперение. Заявленная длительность полета составляет 12 часов.

Ранее в октябре Telegram-канала Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать военный аэродром под Майкопом в Адыгее дронами PD-2.

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