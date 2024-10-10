Появились подробности об атаке ВСУ военного аэродрома в Адыгее

Mash: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Адыгее американскими дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать военный аэродром под Майкопом в Адыгее американскими дронами PD-2. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

По сведениям издания, ночью по одному из беспилотников ударили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Аппарат рухнул в поле недалеко от поселка Родниковый. Значительных разрушений на земле удалось избежать, разузнал Mash.

Дрон нагрузили 19 килограммами взрывчатки, предположительно, устройство пролетело около 500 километров от украинской границы.

По информации Mash, аналогичными беспилотниками ВСУ пытались атаковать Москву в начале сентября.

До этого в правительстве Адыгеи подтвердили, что в республике после украинской атаки загорелся военный объект.

Украинские военные атаковали пригород Майкопа в ночь на четверг, 10 октября. Сведений о пострадавших не поступало. О том, сколько именно беспилотников перехватили над регионом, не раскрывалось.