Военный объект загорелся в Адыгее после атаки дронов ВСУ

Правительство Адыгеи: в республике после атаки ВСУ загорелся военный объект

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Адыгею начался пожар на военном объекте. Об этом сообщили в правительстве республики, передает РИА Новости.

«Разрушений гражданской инфраструктуры в Адыгее в результате атаки беспилотников нет. Возгорание произошло на военном объекте», — сообщили власти. По их данным, число тех, кого эвакуировали из-за пожара, уточняется.

ВСУ атаковали пригород Майкопа в ночь на четверг, 10 октября. Никто, предварительно, не пострадал. О том, сколько беспилотников перехватили над регионом, не уточнялось. Власти решили эвакуировать жителей поселка Родниковый из-за начавшегося пожара. Звуки взрыва слышны на снятом в республике видео.

При этом в сводке Минобороны о ночных атаках ВСУ не говорится об атаке на Адыгею. По информации ведомства, за ночь Украина выпустила 92 беспилотника, которые перехватили над семью регионами России и Азовским морем.