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07:47, 10 октября 2024Россия

В Адыгее из-за возгорания после атаки дронов ВСУ эвакуируют жителей

Глава Адыгеи Кумпилов: жителей Родникового эвакуируют из-за пожара после атаки

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Идет организованная эвакуация жителей пос. Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской», — сообщил глава региона и заверил, что люди будут обеспечены всем необходимым.

Кумпилов рассказал, что координирует работу всех служб и ведомств на месте происшествия. Возгорание ликвидируют сотрудники МЧС, добавил он, не уточнив, где конкретно начался пожар.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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