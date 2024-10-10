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07:58, 10 октября 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников

МО: силы ПВО сбили 92 дрона ВСУ над семью регионами России и Азовским морем

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на четверг, 10 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего дронов перехватили над Краснодарским краем (47) и Азовским морем (15). Еще 12 беспилотников сбили над Курской областью, 9 — над Ростовской, 4 — над Брянской, 2 — над Белгородской, по одному — над Крымом и Воронежской областью.

Регионы России минувшей ночью пытались атаковать летательные аппараты самолетного типа — их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Минувшей ночью, 9 октября, Украина также выпустила по России десятки беспилотников. Всего за ночь средства ПВО сбили 47 беспилотников. 24 дрона перехватили над Брянской областью, 13 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Белгородской, по 2 — над Курской и Ростовской, 1 — над Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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