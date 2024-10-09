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07:17, 9 октября 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России десятки беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 47 дронов ВСУ над пятью регионами РФ и Азовским морем

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на среду, 9 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию десятками беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 беспилотников. 24 дрона перехватили над Брянской областью, 13 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Белгородской, по 2 — над Курской и Ростовской, 1 — над Краснодарским краем.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ пытались атаковать Россию беспилотниками самолетного типа. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью 8 октября ВСУ пытались нанести удар 16-ю беспилотниками. 14 из них сбили над Белгородской областью, 2 — над Черным морем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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