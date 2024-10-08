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07:20, 8 октября 2024Россия

Украина пыталась ударить по России с помощью 16 беспилотников

МО: силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на вторник, 8 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по России с помощью 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 14 беспилотников сбили над Белгородской областью, 2 — над Черным морем. Летательные аппараты самолетного типа удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Ночью 7 октября Украина пыталась ударить по пяти регионам России с помощью 21 беспилотника. 12 беспилотников сбили над Крымом, шесть — над Курской областью, по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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