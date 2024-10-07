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07:34, 7 октября 2024Россия

Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над пятью регионами России

Фото: Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 7 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по пяти регионам России с помощью 21 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что 12 беспилотников сбили над Крымом, шесть — над Курской областью, по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Украина, как сообщили в министерстве, выпустила по регионам России беспилотники самолетного типа.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

На юго-востоке Крыма ночью 7 октября загорелась нефтебаза. В Феодосии из-за ЧП перекрыли две улицы, работодателей призвали с пониманием относиться к опозданием сотрудников из-за временных ограничений. О причинах происшествия не сообщалось. На опубликованных с места пожара кадрах видно несколько очагов возгорания, однако звуков взрывов не слышно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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