Появились кадры пожара на нефтебазе в Крыму

В сети опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Феодосии

В сети появились кадры пожара в городе Феодосия на юго-востоке Крыма. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На видеозаписи показано несколько очагов возгорания. Голос за кадром говорит, что пожар разгорается все сильнее. Звуками взрывов огонь не сопровождается.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в ночь на понедельник, 7 октября. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. О причинах ЧП пока не сообщается.

4 октября нефтебаза загорелась в Воронежской области — пожар начался после падения одного из сбитых в регионе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров. В тот же день пожар разгорелся на частной нефтебазе в Пермском крае.