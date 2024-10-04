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06:12, 4 октября 2024Россия

В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

МЧС: в Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В промзоне деревни Осенцы в Пермском крае произошел пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов, сообщили в МЧС России.

Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, загорелись емкости в топливе, уточнили в ведомстве. Пострадавших нет.

Сотрудникам МЧС удалось не допустить перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

В ночь с 3 на 4 октября в Воронежской области подавили дрон, после чего он упал на территорию нефтебазы. Загорелась пустая цистерна. Пострадавших не было.

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      Сергей Грехов
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