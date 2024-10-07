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05:44, 7 октября 2024Россия

На нефтебазе в Феодосии произошел пожар

На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание
СюжетПожар в Крыму

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Феодосии на нефтебазе произошел пожар, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. Он сослался на главу администрации Феодосии Игоря Ткаченко.

Жертв и пострадавших нет. «Работают расчеты МЧС», — говорится в публикации. Причина возгорания не называется.

В ночь на 4 октября в Воронежской области начался пожар на нефтебазе из-за падения беспилотника. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. В тот же день загорелась частная нефтебаза в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае.

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      Сергей Грехов
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