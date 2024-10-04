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06:14, 4 октября 2024Россия

Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. Начался пожар

Дрон ВСУ упал на нефтебазу в Воронежской области, начался пожар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Аннинском районе региона украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Из-за падения дрона начался пожар

Гусев написал, что один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, в результате чего загорелась пустая цистерна. Он также предупредил, что в Воронежской области до сих пор действует режим опасности атаки БПЛА.

Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты

Александр Гусевгубернатор Воронежской области

Накануне около 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Воронежскую область, сбили над территориями четырех муниципалитетов. В ночь на 3 октября губернатор региона сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над регионом более десяти дронов.

Ранее возгорание из-за беспилотника ликвидировали 17 суток

В начале сентября на нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области полностью ликвидировали возгорание спустя более чем две недели. Пожарные справились с огнем через 17 суток после начала его возникновения.

До этого также сообщалось, что огонь ликвидировали, однако пожарные расчеты еще находились на месте происшествия и обследовали местность. Ситуацию также усугублял сильный ветер.

17
суток

ликвидировали пожар на нефтебазе в Пролетарске

Нефтебаза в Пролетарске загорелась после атаки трех дронов ВСУ 18 августа. Согласно последним данным, пострадали почти 50 человек. После начала пожара ВСУ пытались повторно атаковать нефтебазу, чтобы загорелись цистерны с керосином.

В августе ВСУ впервые атаковали Кировскую область

Утром 28 августа ВСУ впервые атаковали город Котельнич Кировской области при помощи беспилотников. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что целью нападения была емкость для хранения нефтепродуктов.

Известно, что один из использованных дронов-камикадзе нанес удар по пустому резервуару с нефтепродуктами, однако через 40 минут второй беспилотник ударил по полной емкости. В результате резервуар на территории нефтебазы загорелся. Официально эта информация не подтверждена. На месте происшествия работали экстренные службы.

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Кроме того, три украинских беспилотника упали на территории комбината «Зенит» в Котельниче, после чего вспыхнул пожар. Соколов заверил, что возгорания горючего удалось избежать. Никто из мирных жителей не пострадал.

Предполагается, что украинские беспилотники могли незаметно пролететь 1,5 тысячи километров до Кировской области благодаря данным спутников НАТО, которые использовались для построения маршрута.

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      Марина Совина
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