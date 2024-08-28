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13:10, 28 августа 2024Россия

Раскрыт позволивший дронам ВСУ незаметно преодолеть 1,5 тысячи километров способ

Mash: ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тысячи километров с помощью спутников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли незаметно преодолеть 1,5 тысячи километров до Кировской области с помощью спутников. Способ, позволивший украинским беспилотникам оставаться незамеченными, раскрыл Mash в своем Telegram-канале.

По информации канала, украинские военные использовали данные спутников НАТО и при построении маршрута учитывали рельеф местности, взятый со спутника, как это делалось во время попыток атаковать Санкт-Петербург.

Как утверждает Mash, благодаря данных со спутников дроны на базе А-22 «Летучая лисица» могли долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным.

Кроме того, рассматривается и другая версия — украинским военным могли помогать диверсанты.

Ранее сообщалось, что удары по комбинату «Вятка» в Кировской области нанесли минимум четыре дрона-камикадзе. На видео попал момент взрыва после атаки одного из беспилотников. По последним данным, возгорание произошло на двух резервуарах. О пострадавших ничего не сообщается.

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      Елена Торубарова
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