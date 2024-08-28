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12:45, 28 августа 2024Россия

На видео попал момент взрыва после удара дрона в Кировской области

Mash опубликовал видео взрыва после удара дрона в Кировской области

В городе Котельнич Кировской области утром 28 августа беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали емкость для хранения нефтепродуктов. На видео попал момент взрыва после удара одного из дронов, кадры опубликовал Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как дрон пролетел над городом, а затем взорвался в районе комбината «Вятка».

По данным канала, по нефтехранилищу ударили минимум четыре дрона в момент, когда рядом находились пожарные. По предварительной версии, по комбинату бил БПЛА на базе А-22 «Летучая лисица». Mash утверждает, что целью ВСУ была емкость с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что украинские формирования атакуют Кировскую область с 10 часов утра. Очевидцы сообщили о минимум четырех взрывах в районе комбината. По последним данным, возгорание произошло на двух резервуарах. О пострадавших ничего не сообщается.

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      Елена Торубарова
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