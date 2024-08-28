На видео попал момент пролета одного из атаковавших Кировскую область дронов

Shot опубликовал видео с атаковавшим Кировскую область дроном

В городе Котельнич Кировской области утром 28 августа беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных Сил Украины (ВСУ) атаковали емкость для хранения нефтепродуктов. На видео попал момент пролета одного из атаковавших российский регион дронов. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На снятых очевидцами кадрах видно, как в небе над населенным пунктом пролетает беспилотник. Момент нанесения удара на видео не попал.

По данным канала, атаку на комбинат «Вятка» в городе совершил уже четвертый за сутки дрон-камикадзе — возгорание произошло на двух резервуарах.

Как пишет Telegram-канал Mash, ВСУ атакуют регион с 10 часов утра. Очевидцы сообщили о минимум четырех взрывах в районе комбината. Канал озвучил предположительную цель украинских дронов — военные базы. При этом ни один БПЛА до них не добрался.

Ранее об атаке дрона по емкости для хранения нефтепродуктов в Котельниче сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его информации, никто не пострадал. Это первая атака беспилотника на российский регион с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.