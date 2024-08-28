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10:50, 28 августа 2024Россия

Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в российском регионе

Кировский губернатор Соколов: БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Котельнич Кировской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram.

По его словам, атака произошла после 10:00 утра по московскому времени. Возгорания на месте не произошло. Жертв среди мирного населения нет. «Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — написал Соколов.

В свою очередь, Baza пишет в Telegram, что в атаке участвовали два дрона.

Это первая атака беспилотника на Кировскую область. До этого власти региона о подобных происшествиях не заявляли.

Ранее Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины выпустили по России 12 беспилотников самолетного типа. Восемь из них сбили над территорией Воронежской области, еще четыре — над Ростовской.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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