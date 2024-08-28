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07:10, 28 августа 2024Россия

Силы ПВО уничтожили более десяти БПЛА в двух российских регионах

Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Воронежской и Ростовской областями

Фото: Alina Smutko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее над территорией Воронежской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в начале специальной военной операции ожидались боевые действие по классическим канонам, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все изменили.

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