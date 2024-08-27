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18:50, 27 августа 2024Россия

Медведев рассказал о влиянии СВО на тактику боевых действий

Медведев: СВО перевернула представления о тактике боевых действий

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) перевернула представления о тактике боевых действий. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Когда началась специальная военная операция, у нас представление о тактике ведения военных действий были совсем иные, нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», — сказал он.

Политик также заявил, что на данный момент в стране нет важнее задачи, чем победное завершение спецоперации.

Ранее Медведев заявил, что в начале специальной военной операции ожидались боевые действие по классическим канонам, однако беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все изменили.

«Когда начиналась СВО,(...) про беспилотники никто практически не говорил. И было такое понимание, что и эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Мир изменился, технологии изменились», — пояснил он.

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      Никита Абрамов
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