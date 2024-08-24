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03:44, 24 августа 2024Россия

Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Губернатор Гусев: в небе над Воронежской областью был уничтожен один БПЛА ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Над территорией Воронежской области в ночь на 24 августа был уничтожен один беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал глава области.

Гусев также отметил, что атака беспилотника не привела к серьезным разрушениям. В регионе, по его словам, все еще сохраняется опасность атаки дронов.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке региона со стороны ВСУ. По его словам, область была атакована с помощью ракет, беспилотников и авиационной бомбы.

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      Артём Верейкин
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