Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 23 августа 2024Россия

ВСУ атаковали Курскую область с помощью ракет, БПЛА и авиационной бомбы

Над Курской областью сбили три ракеты, два БПЛА и авиационную бомбу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с помощью ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиационной бомбы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«За последние часы в курском небе сбиты три ракеты ВСУ, два украинских БПЛА самолетного типа и управляемая авиационная бомба в приграничном районе», — написал чиновник.

Смирнов также поблагодарил войска противовоздушной обороны (ПВО) за проделанную работу.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения уничтожили технику ВСУ в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

      Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

      Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

      Стало известно о финансировании УПЦ Порошенко

      Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

      «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

      Троих боевиков из запрещенной экстремистской секты начали искать в Ингушетии

      Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

      Раскрыты риски непрекращающихся атак ВСУ по Курской АЭС

      Захватившие волгоградскую колонию назвали причину бунта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше