ВСУ атаковали Курскую область с помощью ракет, БПЛА и авиационной бомбы

Над Курской областью сбили три ракеты, два БПЛА и авиационную бомбу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с помощью ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиационной бомбы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«За последние часы в курском небе сбиты три ракеты ВСУ, два украинских БПЛА самолетного типа и управляемая авиационная бомба в приграничном районе», — написал чиновник.

Смирнов также поблагодарил войска противовоздушной обороны (ПВО) за проделанную работу.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения уничтожили технику ВСУ в Курской области.