Алаудинов: «Ахмат» уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения уничтожили технику ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки и подчеркнул, что «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники разного характера. В ее числе четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк, а также пикапы.

«В то же самое время подчеркну, что достаточное количество пехоты сегодня тоже было уничтожено», — заключил он.

В том же ролике Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита. По его словам, украинские военные нашли детдом в Курской области и заняли в нем первый этаж.