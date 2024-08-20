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01:07, 20 августа 2024Россия

Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов . Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что бойцы подразделения уничтожили технику ВСУ в Курской области. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки и подчеркнул, что «Ахмат» уничтожил более 10 единиц украинской техники разного характера. В ее числе четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк, а также пикапы.

«В то же самое время подчеркну, что достаточное количество пехоты сегодня тоже было уничтожено», — заключил он.

В том же ролике Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита. По его словам, украинские военные нашли детдом в Курской области и заняли в нем первый этаж.

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      Марина Совина
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