Возникший из-за БПЛА пожар на нефтебазе в Пролетарске ликвидировали спустя 17 суток

Пожар на нефтебазе в Пролетарске полностью ликвидировали спустя 17 суток

Пожар на нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области полностью ликвидировали спустя более чем две недели. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Пожар полностью ликвидирован», — сообщил собеседник агентства. С огнем пожарным удалось справиться спустя 17 суток после начала пожара.

2 сентября также сообщалось, что пожар ликвидировали, однако пожарные расчеты еще находились на месте происшествия и обследовали местность. Кроме того, ситуацию осложнял сильный ветер.

Нефтебаза в Пролетарске загорелась после атаки трех дронов Вооруженных сил Украины 18 августа. По последним данным, пострадали почти 50 человек. После начала пожара ВСУ пытались повторно атаковать нефтебазу, чтобы там загорелись цистерны с керосином.