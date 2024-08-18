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08:01, 18 августа 2024Россия

Дизельное топливо загорелось на складах в Ростовской области после атаки дронов

Губернатор Голубев: после атаки БПЛА загорелось топливо на промскладах
СюжетРабота систем ПВО:

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складах в Ростовской области загорелось дизтопливо. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

«На юго-востоке Ростовской области силами [противовоздушной обороны] ПВО также была отражена атака [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА», — сообщил он. Глава области добавил, что из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание.

В 05:35 из-за повторной атаки украинских дронов тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено.

В ночь на 18 августа российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа ВСУ над тремя регионами страны. В том числе два дрона были сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и еще один один — над Курской областью.

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      Марина Совина
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