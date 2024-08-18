Украинские беспилотники сбили над тремя российскими регионами

МО РФ: ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской, Курской и Ростовской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины над тремя регионами страны. Об этом 18 августа сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

«Два [БПЛА] были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области», — говорится в публикации.

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. В ночь с 16 на 17 августа украинские военные попытались совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории России.