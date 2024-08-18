Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Ростовский губернатор Голубев: ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на регионом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Ростовской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

Он рассказал, что атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что дроны перехватили на юго-востоке региона.

Вечером в субботу, 17 августа, беспилотник ВСУ сбили над территорией Курской области. В Минобороны России уточнили, что он относился к типу самолетных.

В тот же день Черноморский флот РФ уничтожил два беспилотных катера Военно-морских силы (ВМС) Украины. Также средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.