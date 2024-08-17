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21:00, 17 августа 2024Бывший СССР

Над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью, передает РИА Новости.

«Семнадцатого августа около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что дрон был выведен из строя дежурными средствами ПВО над территорией Курской области.

Ранее российской оборонное ведомство рассказало об уничтожении Черноморским флотом РФ двух беспилотных катеров Военно-морских силы (ВМС) Украины. Также средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.

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      Марина Совина
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