Над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над Курской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью, передает РИА Новости.

«Семнадцатого августа около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что дрон был выведен из строя дежурными средствами ПВО над территорией Курской области.

Ранее российской оборонное ведомство рассказало об уничтожении Черноморским флотом РФ двух беспилотных катеров Военно-морских силы (ВМС) Украины. Также средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.