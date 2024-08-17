Российские военные уничтожили два катера ВСУ

Черноморский флот России уничтожил два безэкипажных катера украинских ВМС

Черноморский флот России уничтожил катера Военно-морских силы Украины (ВМС). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в субботу, 17 августа.

Отмечается, что российские военные ликвидировали два безэкипажных судна. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.

Кроме того, оказались уничтожены 35 беспилотных летательных аппаратов, из них — 10 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее 17 августа российские военные также уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины ВСУ над Белгородской областью.