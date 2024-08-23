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10:06, 23 августа 2024Россия

В Ростовской области уже шестые сутки горит нефтебаза. ВСУ бьют по ней дронами, чтобы подорвать цистерны с керосином

Беспилотник ВСУ атаковал горящую шестые сутки нефтебазу в Пролетарске

Кадр: Telegram-канал Baza

Около 5:00 в пятницу, 23 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали при помощи дронов горящую шестые сутки нефтебазу в Пролетарске под Ростовом-на-Дону. По данным Telegram-канала Shot, в результате падения дрона пострадавших не было.

Чего ВСУ хотят добиться повторной атакой на полыхающую нефтебазу?

По предположению журналистов, украинская армия повторной атакой хочет добиться, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином. Это, в свою очередь, может в разы увеличить площадь пожара.

На данный момент огонь до резервуаров с керосином еще не дошел. Информацию о новой атаке российские власти официально пока не комментировали.

Кадр: Telegram-канал Baza

Местные жители сообщили о двух ночных хлопках

По словам горожан, в ночь на 23 августа около 3:30 раздались громкие звуки взрывов, которые многих разбудили. Собеседники 161.RU уточнили, что хлопка было два — они произошли с разницей в 10 минут.

Было очень громко, я проснулась от взрыва. Зарево озарило Пролетарск. Скорее всего, так догорает топливо

жительница Пролетарска

Как указали россияне, во дворах города разбросаны куски жженого профнастила. Из-за опасной ситуации под Ростовом-на-Дону местные жители вынуждены бросать свои дома. Такое решение в большей степени приняли те, чье жилье находится в непосредственной близости от пожара. Большинство из них перебрались на дачи. «Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — сказала местная жительница Елена.

Фото: Volgodonsk Eparchy of Russian Orthodox Church / Handout / Reuters

При пожаре на нефтебазе пострадали 47 человек

Крупный пожар в Пролетарске начался утром 18 августа после падения обломков украинских беспилотников. В городе для ликвидации последствий происшествия ввели режим ЧС.

По последним данным, число пострадавших на нефтебазе составляет 47 человек, 15 из них госпитализированы. Остальные 32 человека отпущены на амбулаторное лечение. Все они являются сотрудниками пожарной службы.

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Губернатор региона Василий Голубев заявляет об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты. При этом мэр Ростова-на-Дону в связи со сложившейся ситуацией принял решение отменить массовые мероприятия в честь Дня города для безопасности горожан.

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      Анастасия Алимпиева
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