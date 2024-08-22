Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 22 августа 2024Россия

В российском мегаполисе отменили мероприятия в честь Дня города на фоне атак ВСУ

В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия в честь Дня города

В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия в честь Дня города. Об этом сообщил мэр Алексей Логвиненко в Telegram.

Отмене подлежат мероприятия, которые планировалось провести на городских улицах. «Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений», — добавил глава города.

В последние дни Ростовская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе одной из последних атак в городе Пролетарске была повреждена нефтебаза. Возгорание частично ликвидировали только на пятые сутки.

В ночь на 22 августа ВСУ атаковали ряд российских регионов беспилотниками. Под ударом, помимо Ростовской, оказались Волгоградская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Стилист Рогов назвал трендовые предметы гардероба на осень

      Темпы роста экономики США при Байдене и Трампе сравнили

      Россияне стали больше тратить на одну категорию товаров

      Предсказано подорожание некоторых видов рыбы

      Директором Александринского театра назначили телеведущего

      Запугивающие расправой аферисты похитили у российской пенсионерки 30 миллионов рублей

      В Госдуме отреагировали на планы Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

      В российском мегаполисе отменили мероприятия в честь Дня города на фоне атак ВСУ

      Движение по Крымскому мосту приостановили почти на час

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше