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10:26, 22 августа 2024Россия

Возгорание на нефтебазе Пролетарска частично ликвидировали на пятые сутки

Пожарные ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом в Пролетарске

Фото: Volgodonsk Eparchy of Russian Orthodox Church / Handout / Reuters

Пожарные частично ликвидировали возгорание шести резервуаров с топливом на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, где пятые сутки пытаются потушить пожар, возникший из-за беспилотников. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

По последним данным, площадь пожара на нефтебазе составляет около 10 тысяч квадратных метров. На объекте горят емкости с дизельным топливом, угрозы взрыва нет.

Склады после попытки атаки беспилотников ВСУ загорелись утром в воскресенье, 18 августа. Пожар начался на складах из-за падения обломков беспилотников. В Пролетарске для ликвидации последствий происшествия ввели режим ЧС. Угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, заверили власти.

По последним данным, при пожаре на нефтебазе пострадали 47 человек. Среди них 15 пожарных — их госпитализировали. Остальные 32 человека проходят лечение амбулаторно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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