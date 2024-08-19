В российском городе ввели режим ЧС из-за пожара на промскладах после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Пролетарске, где после попытки атаки БПЛА ВСУ загорелись склады

В городе Пролетарск Ростовской области, где загорелся промышленный склад, спустя сутки после попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила администрация Пролетарского района в Telegram-канале.

Тушение пожара в регионе продолжается вторые сутки. Как уточнили власти, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

«Ситуация находится на контроле. Просим жителей Пролетарского района не поддаваться панике!» — говорится в сообщении районной администрации.

Склады после попытки атаки беспилотников ВСУ загорелись утром в воскресенье, 18 августа. Из-за падения обломков дронов загорелось дизельное топливо на складах промзоны. По данным властей, в результате пожара пострадали 18 человек.