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11:45, 19 августа 2024Россия

В российском городе ввели режим ЧС из-за пожара на промскладах после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Пролетарске, где после попытки атаки БПЛА ВСУ загорелись склады

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Пролетарск Ростовской области, где загорелся промышленный склад, спустя сутки после попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила администрация Пролетарского района в Telegram-канале.

Тушение пожара в регионе продолжается вторые сутки. Как уточнили власти, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

«Ситуация находится на контроле. Просим жителей Пролетарского района не поддаваться панике!» — говорится в сообщении районной администрации.

Склады после попытки атаки беспилотников ВСУ загорелись утром в воскресенье, 18 августа. Из-за падения обломков дронов загорелось дизельное топливо на складах промзоны. По данным властей, в результате пожара пострадали 18 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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