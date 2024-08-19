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11:55, 19 августа 2024Россия

18 человек пострадали при начавшемся сутки назад после атаки БПЛА пожаре в Пролетарске

18 человек пострадали при начавшемся после атаки БПЛА в Пролетарске пожаре

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Пролетарске Ростовской области в результате пожара на складе, начавшемся сутки назад после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пострадали 18 человек. Об этом сообщила администрация Пролетарского района в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили местные власти, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные 13 находятся в приемном отделении в удовлетворительном состоянии.

На месте работают все службы экстренного реагирования и представители администрации, а также заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние строения отсутствует.

Ранее сообщалось, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Районные власти призвали не поддаваться панике и заверили, что ситуация находится под контролем.

О пожаре на складах в Пролетарске после падения обломков БПЛА, сбитых системой противовоздушной обороны, стало известно утром 18 августа. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, загорелось дизельное топливо. Изначально предполагалось, что пострадавших из-за пожара нет.

ЖЗЛ
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