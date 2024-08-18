В Ростовской области загорелся склад после атаки беспилотников ВСУ

Ростовский губернатор Голубев: атака дронов ВСУ привела к возгоранию дизтоплива

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к возгоранию складов промышленных зон в городе Пролетарск на юго-западе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. К тушению привлечены подразделения пожарных», — сообщил глава области.

Он также отметил, что силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отбить атаку украинских дронов.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа дежурными средствами ПВО. Инцидент произошел вечером в субботу, 17 августа, в небе над Курской областью.

