Число пострадавших на российской нефтебазе снова увеличилось

Число пострадавших на нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области увеличилось до 47 человек. Об этом ТАСС заявили в медицинских службах.
По сведениям агентства, 15 российских пожарных были госпитализированы. Собеседник отметил, что остальные 32 человека отпущены на амбулаторное лечение.
До этого сообщалось, что после падения беспилотников в Пролетарске пострадали 42 пожарных.
По поручению губернатора Ростовской области, в Пролетарск направили дополнительную бригаду врачей.
Пожар на складах дизельного топлива в Пролетарске начался из-за атаки трех украинских дронов 18 августа. Падение обломков на территории промскладов привело к возгоранию топлива.