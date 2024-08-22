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10:10, 22 августа 2024Россия

Число пострадавших на российской нефтебазе снова увеличилось

Число пострадавших на нефтебазе в Пролетарске увеличилось до 47 человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число пострадавших на нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области увеличилось до 47 человек. Об этом ТАСС заявили в медицинских службах.

По сведениям агентства, 15 российских пожарных были госпитализированы. Собеседник отметил, что остальные 32 человека отпущены на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что после падения беспилотников в Пролетарске пострадали 42 пожарных.

По поручению губернатора Ростовской области, в Пролетарск направили дополнительную бригаду врачей.

Пожар на складах дизельного топлива в Пролетарске начался из-за атаки трех украинских дронов 18 августа. Падение обломков на территории промскладов привело к возгоранию топлива.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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