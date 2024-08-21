Число пострадавших при пожаре на российской нефтебазе снова возросло

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске возросло до 42

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области снова возросло. Как сообщили ТАСС в медицинских кругах, травмировано 42 человека.

Губернатор российского региона Василий Голубев сообщал до этого, что к медикам обратились 18 пожарных. 14 из них помощь была оказана амбулаторно.

По поручению главы Ростовской области, в Пролетарск направили дополнительную бригаду врачей.

До этого сообщалось о госпитализации 15 человек. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях Пролетарского района, семеро проходят лечение в больницах Ростова-на-Дону, шестеро — в Санкт-Петербурге.

Пожар на складах дизельного топлива в Пролетарске начался из-за атаки трех украинских дронов 18 августа. Падение обломков на территории промскладов привело к возгоранию топлива.