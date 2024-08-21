В российском городе рассказали о брошенных домах из-за ударов ВСУ по нефтебазе

Жительница Пролетарска рассказала о брошенных домах из-за удара ВСУ по нефтебазе

Жители Пролетарска Ростовской области бросают свои дома из-за продолжающихся пожаров после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Елена.

По ее словам, те, чьи дома оказались на небольшом отдалении от пожара, приняли решение перебраться на дачи.« Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — сказала она.

Атака ВСУ на нефтебазу в Пролетарске произошла 18 августа. В результате падения обломков на территории промышленных складов загорелось хранилище дизельного топлива. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич уточнил, что огнем охвачены около 20 из 74 емкостей, площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров.

Позднее в городе ввели режим ЧС. При этом власти заверили, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.