После атаки ВСУ на порт «Кавказ» пропал один человек. Его судьба остается неизвестной

На Кубани после атаки ВСУ на порт Кавказ пропал человек, его ищут

Местонахождение одного человека с атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) парома в порту «Кавказ» в Краснодарском крае остается неизвестным. Об этом написала пресс-служба МЧС России.

В МЧС объявили о продолжении поисковой операции

В ведомстве сообщали, что судьба двух человек остается неизвестна. Позже пресс-служба обновила данные.

По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается МЧС России

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщал, что спасатели ищут еще двух человек.

17 членов экипажа парома были спасены

Кондратьев заявил, что 17 членов экипажа парома «Конро Трейдер» были спасены после ракетной атаки ВСУ. По его словам, на месте происшествия установили заграждения, чтобы избежать распространения топлива.

До этого сообщалось, что на атакованном пароме с топливными цистернами находились 15 человек.

ВСУ атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае ракетой «Нептун». Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами.

«Конро Трейдер» затонул после атаки ВСУ

Железнодорожный паром, поврежденный в результате ракетной атаки ВСУ, затонул. «В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Очагов возгорания на территории самого порта не наблюдалось. Однако на момент атаки в порту находились десятки цистерн с топливом. Глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что на месте работают 12 пожарных расчетов.

На месте работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС». На пароме находилось 30 цистерн с топливом Федор Бабенков глава Темрюкского района

В Минтрансе России подчеркнули, что ситуация в порту находится на контроле у экстренных и силовых служб», — сообщили в ведомстве. Сотрудников порта эвакуировали за его периметр, к месту происшествия направили спасательное судно.

Момент взрыва в порту попал на видео

На кадрах, опубликованных в сети, виден густой черный столб дыма, который поднимается в районе порта. После этого раздается взрыв, за которым следует яркая вспышка. По словам очевидцев, дым был виден на Таманском полуострове.

Пожару на пароме присвоили ранг сложности № 3. В оперштабе Кубани напомнили местным жителям о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств противовоздушной обороны (ПВО).