ВСУ атаковали паром в одном из крупнейших пассажирских портов России

Украинская ракета «Нептун» попала в паром с цистернами в порту «Кавказ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому с топливными цистернами, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Об этом заявили в оперштабе Кубани, передает РИА Новости

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — заявили представители оперштаба.

По информации Telegram-канала Shot, ракета попала в пришвартованное судно.

В данный момент на место прибыли экстренные службы. Площадь пожара, а также сведения о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ в Курской области атаковали «Ахмат» газовым оружием. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Аид.