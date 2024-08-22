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17:33, 22 августа 2024Россия

ВСУ в Курской области атаковали «Ахмат» газовым оружием

Командир из «Ахмата» сообщил об атаке ВСУ газовым оружием в Курской области

Кадр: Telegram-канал «🇷🇺Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН "Ахмат")»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области атаковали спецназ «Ахмат» с помощью газового оружия. Об этом сообщил командир с позывным Аид в своем Telegram-канале.

«Нас снова атаковали газом», — говорит боец в противогазе.

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В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

За прошедшие сутки противник потерял на курском направлении больше 300 бойцов. В Минобороны России также отметили, что за указанный период украинская сторона лишилась 23 единиц бронетехники, в том числе трех танков, одного артиллерийского орудия и 15 автомобилей.

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      Никита Абрамов
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