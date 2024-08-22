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14:09, 22 августа 2024Россия

Минобороны доложило о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области свыше 300 бойцов. Об этом доложили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что за этот же период украинская сторона лишилась 23 единиц бронетехники, в том числе трех танков, одного артиллерийского орудия и 15 автомобилей.

В Минобороны уточнили, что подразделениями группировки войск «Север» удалось отразить атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорвать бои в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.

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Кроме того, в ходе брифинга журналистам заявили, что в Курской области близ населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Бои в Курской области длятся уже больше двух недель. Власти ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера.

ЖЗЛ

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      Анна Щербакова
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