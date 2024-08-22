Минобороны заявило об уничтожении украинской ДРГ в лесах Курской области

МО: близ Скрыльевки в Курской области обнаружена и уничтожена украинская ДРГ

В лесах Курской области близ населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинская ДРГ состояла из военнослужащих из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и пыталась проникнуть вглубь территории России. Российские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины и семь бойцов ВСУ, еще одного украинского военного в приграничье взяли в плен.

По информации Минобороны, подразделения группировки войск «Север» также продолжают уничтожать штурмовые группы противника в направлении Комаровки и Малой Локни. Помимо этого, российские военные сорвали попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного в Курской области.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали. О судьбе более 2000 россиян ничего не известно.