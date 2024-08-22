Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 22 августа 2024Россия

Стало известно о десятках цистерн с топливом в атакованном ВСУ российском порту

Глава Темрюкского района Бабенков: в порту под удар попали 30 цистерн с топливом

Фото: ТАСС

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) порту «Кавказ» в Краснодарском крае находились десятки цистерн с топливом. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

«На месте работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС". На пароме находилось 30 цистерн с топливом», — написал чиновник.

Информация о пострадавших, а также о количестве членов экипажа на пароме на данный момент уточняется.

22 августа ВСУ атаковали порт «Кавказ», под удар попал пришвартованный паром. В результате ракетного удара начался пожар. По данным Telegram-канала Shot, атака велась, предположительно, из Одесской области Украины. Удар был нанесен ракетой «Нептун».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

      Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

      Дачников предостерегли от посадки ряда растений в саду

      Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

      На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

      Объем средств на банковских счетах россиян значительно вырос

      Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

      Дочь Заворотнюк показала сумку за сотни тысяч рублей

      Обнаружены причины аномального потепления 400 тысяч лет назад

      Врач посоветовал некоторым людям опасаться солнца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше