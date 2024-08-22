Стало известно о десятках цистерн с топливом в атакованном ВСУ российском порту

Глава Темрюкского района Бабенков: в порту под удар попали 30 цистерн с топливом

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) порту «Кавказ» в Краснодарском крае находились десятки цистерн с топливом. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

«На месте работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС". На пароме находилось 30 цистерн с топливом», — написал чиновник.

Информация о пострадавших, а также о количестве членов экипажа на пароме на данный момент уточняется.

22 августа ВСУ атаковали порт «Кавказ», под удар попал пришвартованный паром. В результате ракетного удара начался пожар. По данным Telegram-канала Shot, атака велась, предположительно, из Одесской области Украины. Удар был нанесен ракетой «Нептун».