Появились подробности о ракетной атаке ВСУ по российскому порту

Shot: ВСУ атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае ракетой «Нептун»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края ракетой «Нептун». Подробности об этом появились у Telegram-канала Shot.

По информации источника издания, ракета попала в железнодорожный паром «Конро Трейдер». В результате начался пожар. Данные о состоянии судна и других возможных повреждениях на территории объекта не приводятся.

Канал добавил, что атака, предположительно, велась из Одесской области Украины.

Об атаке ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» стало известно 22 августа. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что удар ВСУ по парому в краснодарском порту еще раз указывает на необходимость создания буферной зоны. По его словам, перекрывать удары с моря стало достаточно сложно, так как Россия отвела флот, имевший на вооружении системы противовоздушной обороны. Он объяснил это решением тем, что в открытом море корабли являются слишком хорошей мишенью.